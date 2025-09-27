Manji računi za penzonere u Srbiji, velika olakšica za ovu grupu Vlada Srbije uvela važne novine

Vlada Srbije je na poslednjoj sednici usvojila izmene Uredbe o energetski ugroženim kupcima, čime je proširila olakšice za socijalno ugrožena domaćinstva tokom predstojeće grejne sezone.

Ove mere posebno će obradovati penzionere sa minimalnim penzijama i korisnike prava iz boračko-invalidske zaštite. Prema novim pravilima, penzioneri čije penzije ne prelaze 27.711,33 dinara, a imaju strujomer registrovan na svoje ime, automatski će dobiti status energetski ugroženog kupca bez potrebe za prijavljivanjem. Lokalne samouprave će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti. Ovi penzioneri će od oktobra 2025. do marta 2026. godine imati popust od 1.000