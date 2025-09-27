Tela supružnika pronađena kod Despotovca: Utvrđeno da su ubistva počinjena oštrim predmetom, a za počiniocem se traga

Euronews pre 43 minuta  |  Autor: Blic
Tela supružnika pronađena kod Despotovca: Utvrđeno da su ubistva počinjena oštrim predmetom, a za počiniocem se traga

Beživotna tela bračnog para pronađena su jutros u kući u selu Bogava kod Despotovca, rečeno je Tanjugu u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.

Utvrđeno je da su muškarac (1946) i žena (1949) ubijeni juče, a da je delo izvršeno oštrim predmetom, najverovatnije nožem. Izvršilac krivičnog dela je nepoznat i za njim se traga. Delo je otkriveno tako što su rođaci nakon što im se bračni par nije javljao na telefonske pozive, došli u Bogavu, a potom i pozvali policiju.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ovo je muškarac za kojim traga policija zbog ubistva kod Despotovca: Zaklao par u kući, pa pobegao njihovim autom

Ovo je muškarac za kojim traga policija zbog ubistva kod Despotovca: Zaklao par u kući, pa pobegao njihovim autom

Mondo pre 23 minuta
Imao je neračišćene račune sa dedom? Detalji ubistva kod Despotovca: Bračni par u lokvi krvi, unuk glavni osumljičeni

Imao je neračišćene račune sa dedom? Detalji ubistva kod Despotovca: Bračni par u lokvi krvi, unuk glavni osumljičeni

Kurir pre 33 minuta
"Čuli smo da ih je ubio unuk": Komšije ubijenog para kod Despotovca otkrile šokantne detalje zločina

"Čuli smo da ih je ubio unuk": Komšije ubijenog para kod Despotovca otkrile šokantne detalje zločina

Mondo pre 58 minuta
Šta se dešavalo pre zločina u despotovcu Komšije progovorile: "Svi su to primetili i sada strahujemo" kuća im cela krvava…

Šta se dešavalo pre zločina u despotovcu Komšije progovorile: "Svi su to primetili i sada strahujemo" kuća im cela krvava, ubica ispred nje ostavio... (video)

Kurir pre 1 sat
Novi detalji dvostrukog ubistva Unuk navodno imao problem sa kockom, baba i deda pronađeni mrtvi

Novi detalji dvostrukog ubistva Unuk navodno imao problem sa kockom, baba i deda pronađeni mrtvi

Alo pre 1 sat
"Uzimao je novac od zelenaša": Burna ispovest brata ubijenog muškarca kod Despotovca (Foto)

"Uzimao je novac od zelenaša": Burna ispovest brata ubijenog muškarca kod Despotovca (Foto)

Mondo pre 1 sat
Kurir saznaje! Uhapšen vozač "audija" koji je izazvao stravičnu nesreću kod Sevojna! Uleteo u krvinu, prešao u suprotnu traku…

Kurir saznaje! Uhapšen vozač "audija" koji je izazvao stravičnu nesreću kod Sevojna! Uleteo u krvinu, prešao u suprotnu traku i direktno se zakucao u "fijat"!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoJagodinaDespotovacPolicijaUbistvo

Hronika, najnovije vesti »

Policija upala u autobus, sirene odzvanjaju gradom: Drama u Novom Sadu: Vozilom preprečili put, jake snage na terenu (video)

Policija upala u autobus, sirene odzvanjaju gradom: Drama u Novom Sadu: Vozilom preprečili put, jake snage na terenu (video)

Blic pre 18 minuta
Hapšenje u Apatinu: Pronađeni amfetamin i poluautomatska puška

Hapšenje u Apatinu: Pronađeni amfetamin i poluautomatska puška

Serbian News Media pre 28 minuta
Ovo je muškarac za kojim traga policija zbog ubistva kod Despotovca: Zaklao par u kući, pa pobegao njihovim autom

Ovo je muškarac za kojim traga policija zbog ubistva kod Despotovca: Zaklao par u kući, pa pobegao njihovim autom

Mondo pre 23 minuta
Imao je neračišćene račune sa dedom? Detalji ubistva kod Despotovca: Bračni par u lokvi krvi, unuk glavni osumljičeni

Imao je neračišćene račune sa dedom? Detalji ubistva kod Despotovca: Bračni par u lokvi krvi, unuk glavni osumljičeni

Kurir pre 33 minuta
"Čuli smo da ih je ubio unuk": Komšije ubijenog para kod Despotovca otkrile šokantne detalje zločina

"Čuli smo da ih je ubio unuk": Komšije ubijenog para kod Despotovca otkrile šokantne detalje zločina

Mondo pre 58 minuta