Tela supružnika pronađena kod Despotovca: Utvrđeno da su ubistva počinjena oštrim predmetom, a za počiniocem se traga

Beživotna tela bračnog para pronađena su jutros u kući u selu Bogava kod Despotovca, rečeno je Tanjugu u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.

Utvrđeno je da su muškarac (1946) i žena (1949) ubijeni juče, a da je delo izvršeno oštrim predmetom, najverovatnije nožem. Izvršilac krivičnog dela je nepoznat i za njim se traga. Delo je otkriveno tako što su rođaci nakon što im se bračni par nije javljao na telefonske pozive, došli u Bogavu, a potom i pozvali policiju.