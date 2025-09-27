Kiks voše na karađorđu: Železničar mogao do pobede ali se Rosić isprečio!

Golman Vojvodine sačuvao bod! U 10. kolu Superlige Srbije odigran je meč između Vojvodine i Železničara iz Pančeva koji je završen rezultatom 1:1.

Duel u Novom Sadu doneo je dosta uzbuđenja, a oba gola viđena su u drugom poluvremenu. Bolji početak imali su gosti iz Pančeva. Nakon šuta Konatara lopta se odbila do Karikarija, a napadač Železničara pogodio je uz pomoć stative i doneo prednost svom timu. Vojvodina je delovala bledo tokom prvih 45 minuta, a u nastavku je Železničar mogao da duplira vođstvo. Posle greške Crnomarkovića, Kuljanin je imao idealnu šansu, ali je golman Rosić sjajnom intervencijom