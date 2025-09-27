Evo šta znači ako ste rođeni na Krstovdan: Veruje se da pred Bogom imate poseban zadatak, samo ovako ćete sačuvati blagoslov neba

Jesenji Krstovdan koji vernici Srpske pravoslavne crkve proslavljaju 27. septembra, poštuje se kao dan kada se sećamo pronalaska i uzdizanja Časnog i Životvornog Krsta Gospodnjeg.

Ovaj praznik trebalo bi provesti u molitvama, tihovanju i strogom postu, a u narodu se veruje da ljudi rođeni na ovaj dan imaju poseban zadatak pred Bogom. Za ljude koji su rođeni na Krstovdan narodno verovanje kaže da su "rođeni pod senkom Časnog krsta", što znači da im život može biti isprepletan i velikom radošću, ali i velikim iskušenjima, ali će da im Gospod dati snagu da sve izdrže. Oni retko idu utabanom stazom kroz život, ali se kroz veru i strpljenje uvek
