Tela pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se da je unuk ubio babu i dedu

Tela dve osobe pronađena su jutros u kući u selu Bogava kod Despotovca, javio je RTS.

Sumnja se na ubistvo. U selu Bogava kod Despotovca u porodičnoj kući pronađena su beživotna tela bračnog para. Kako je RTS-u potvrđeno u PU Jagodina, uviđaj je obavio viši javni tužilac iz Jagodine. Još uvek se radi na utvrđivanju okolnosti ovog događaja. Kako RTS nezvanično saznaje, radi se o supružnicima R. Ž. (76) i R. M. (79) koje je najverovatnije tokom porodične svađe ubio unuk.