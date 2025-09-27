Odlaganje sankcija NIS-u do 8. ili 9. oktobra uz upozorenja o mogućim posledicama i praćenje situacije

Naslovi.ai pre 1 sat

SAD su odložile sankcije NIS-u do 8. ili 9. oktobra, dok NIS prati situaciju i priprema se za moguće posledice na poslovanje i snabdevanje.

Sjedinjene Američke Države su nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odložile početak primene sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još osam dana, odnosno do 8. ili 9. oktobra. Ovo je sedmi put da se sankcije prolongiraju, a rok je prvobitno bio 1. oktobar. Danas Nova ekonomija Rešetka Biznis.rs Vreme Vesti online Radio 021 Nedeljnik Serbian News Media Ozon Bujanovačke Novi magazin Bloomberg Adria Pravda NIN Rešetka

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev uputio je pismo zaposlenima u kojem je istakao da eventualni prekid saradnje pojedinih banaka sa kompanijom neće uticati na lične račune zaposlenih. Takođe, NIS će učiniti sve da građani Srbije što manje osete posledice sankcija. Danas Bujanovačke

Stručnjaci procenjuju da sankcije mogu uticati na snabdevanje naftom i derivatima, ali ne očekuju dramatične nestašice zbog postojećih zaliha koje mogu pokriti potrebe i do 100 dana. Jadranski naftovod Janaf nastavlja sa snabdevanjem rafinerije u Pančevu. Predsednik Vučić je upozorio da Srbiju očekuje teška zima i da će država platiti visoku cenu zbog sankcija. Državni sekretar Ivan Bošnjak je naglasio važnost pronalaska rešenja za uredno poslovanje NIS-a do stupanja sankcija na snagu. Energetski stručnjak Željko Marković upozorava da bi dugoročno sankcije mogle izazvati nestašice i rast cena goriva. NIS će pratiti situaciju i redovno obaveštavati javnost i zaposlene o svim bitnim izmenama. Danas NIN Pravda NIN Rešetka Politika