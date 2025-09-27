Beogradske izbore održati zajedno sa vanrednim parlamentarnim

Beogradske izbore održati zajedno sa vanrednim parlamentarnim

Kada budu raspisani vanredni parlamentarni izbori, tada moraju biti održani i beogradski, jer nema rešenja krize u društvu dok se u prestonici ne promene stvari iz korena, izjavio je Nikola Jovanović za podkast “Bez pardona”.

U Beogradu se mora nastupiti sa jednom listom, jer tu nema nikakvog opravdanja za ideološke, stranačke ili bilo kakve druge podele između onih koji su za potpuno drugačiji Beograd. Glavni problemi u srpskom društvu su urušene institucije, sistemska korupcija i osećaj većine ljudi da su potpuno isključeni iz svakog procesa donošenja odluka o ključnim životnim stvarima u državi, rekao je Jovanović. Sistemska korupcija se može rešiti brzo, kroz dve ključne mere:
