Niko u Srbiji nije mogao ovo da vidi: Pogledajte kako je šampion pao u sedmom minutu nadoknade

Fudbaleri Liverpula šokantno su poraženi na gostovanju Kristal Palasu (2:1) u Premijer ligi, a ovo je gol za pobedu ekipe iz Londona.

Od početka sezone Liverpul je pobeđivao golovima u samim završnicama, a sada je izgubio na taj način. Kristal Palas je najpre poveo u devetom minutu golom Ismaile Sara. U 87. je izjednačio Liverpul preko Federika Kijeze i činilo se da će se aktuelni šampion ponovo izvući u poslednjim minutima. Međutim, u sedmom minutu sudijske nadoknade tog drugog poluvremena, Edvard Nketija je postavio konačan rezultat – 2:1. Na TV je bilo problema sa signalom, pa niko u Srbiji