Pred gašenjem Univerziteti u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici

Akademski plenum upozorio je da se Državni univerzitet u Novom Pazaru i Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici nalaze pred gašenjem. „Takođe, Akademski plenum podržava sve napore profesora i studenata sa ova dva univerziteta da ne dozvole realizaciju ovog scenarija, kojim bi nepovratno izgubili dva izuzetno značajna univerziteta u Srbiji i pozivamo građane da se priključe sutrašnjem protestu koji organizuju studenti iz Novog Pazara“,