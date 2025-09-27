Pred gašenjem Univerziteti u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici

Nova pre 44 minuta  |  Autor: N1
Pred gašenjem Univerziteti u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici
Akademski plenum upozorio je da se Državni univerzitet u Novom Pazaru i Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici nalaze pred gašenjem. „Takođe, Akademski plenum podržava sve napore profesora i studenata sa ova dva univerziteta da ne dozvole realizaciju ovog scenarija, kojim bi nepovratno izgubili dva izuzetno značajna univerziteta u Srbiji i pozivamo građane da se priključe sutrašnjem protestu koji organizuju studenti iz Novog Pazara“,
