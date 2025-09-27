Kultura menja svet, a ne politika

Radar pre 26 minuta  |  Dragana Nikoletić
Kultura menja svet, a ne politika

Njegovo odsustvo iskoristili su lokalni seljaci, devastirajući mu životno delo uz sve krađu inventara, kablova, drvenarije i slika. Tužan prizor ruševine sna otkriva da njegove komšije nisu mogle da mu oproste performans u kom je maljem razbio deset skulptura s Vučićevim likom

„Moje ime je Živko, što znači da sam živ“, gotovo prkosno kaže Živko Grozdanić Gera, možda i najradikalniji i najprovokativniji srpski umetnik. Poznat po svom britkom jeziku na račun vlasti i crkve, Grozdanić je stvorio legendarne radove Meteorska kiša, Vladika Pahomije na Bulevaru sumraka, Alegorija o premijeru (Aleksandru Vučiću), Dekonstrukcija mita o predsedniku… Zbog toga je kažnjen, pa „nigde ne može da dobije termin za izložbu“, što dosta govori o aktuelnim
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

U Budimpešti zakazana izložba o srpskim manastirima na KiM

U Budimpešti zakazana izložba o srpskim manastirima na KiM

Vesti online pre 4 dana
Ljubavna priča Džekija Čena započeta je u tajnosti: Ovo je ključ uspeha njihovog braka koji traje više od 40 godina

Ljubavna priča Džekija Čena započeta je u tajnosti: Ovo je ključ uspeha njihovog braka koji traje više od 40 godina

Kurir pre 15 dana
Omiljeni junak našeg detinjstva stvoren je po ugledu na Džekija Čena: Ove činjenice niste znali o kultnoj animiranoj seriji…

Omiljeni junak našeg detinjstva stvoren je po ugledu na Džekija Čena: Ove činjenice niste znali o kultnoj animiranoj seriji "Zmajeva kugla"

Kurir pre 16 dana
Iz rubrike „gde su i šta rade“ u centar pažnje srpskog vrha: Ko je Lolita Davidović, holivudska glumica koju je ugostio Vučić?…

Iz rubrike „gde su i šta rade“ u centar pažnje srpskog vrha: Ko je Lolita Davidović, holivudska glumica koju je ugostio Vučić?

Danas pre 17 dana
„Nemam ja pojma“: Vučić priznao da je žestoko pogrešio, da li će opet izmalerisati Srbiju?

„Nemam ja pojma“: Vučić priznao da je žestoko pogrešio, da li će opet izmalerisati Srbiju?

Nova pre 17 dana
Odrasla je uz srpski jezik, crkvu i tradiciju, ali je osvojila Holivud: Ko je glumica Lolita Davidovič koju je Vučić juče…

Odrasla je uz srpski jezik, crkvu i tradiciju, ali je osvojila Holivud: Ko je glumica Lolita Davidovič koju je Vučić juče ugostio

Kurir pre 17 dana
Dvejn Džonson u suzama dočekao 15-minutne ovacije u Veneciji: Glumac zbog novog filma postao glavni kandidat za Oskara

Dvejn Džonson u suzama dočekao 15-minutne ovacije u Veneciji: Glumac zbog novog filma postao glavni kandidat za Oskara

Euronews pre 24 dana

Ključne reči

Aleksandar VučićVladika PahomijeMeteor

Kultura, najnovije vesti »

Kultura menja svet, a ne politika

Kultura menja svet, a ne politika

Radar pre 26 minuta
Hju Džekmen planira veliki debi sa Saton Foster: "To je veliki trenutak za njega i želi da ga podeli sa ženom koju voli"

Hju Džekmen planira veliki debi sa Saton Foster: "To je veliki trenutak za njega i želi da ga podeli sa ženom koju voli"

Kurir pre 6 minuta
Ova serija ima ocenu 98% na RT i ljudi ne mogu da prestanu da je gledaju

Ova serija ima ocenu 98% na RT i ljudi ne mogu da prestanu da je gledaju

Danas pre 5 sati
Udruženja kompozitora: „Nismo dobili ni dinar od ministarstva za svoje projekte“

Udruženja kompozitora: „Nismo dobili ni dinar od ministarstva za svoje projekte“

Danas pre 6 sati
Akademija umetnosti odbacila kao neistinito saopštenje dela profesora katedre Gluma

Akademija umetnosti odbacila kao neistinito saopštenje dela profesora katedre Gluma

Nedeljnik pre 24 sata