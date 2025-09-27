Kultura menja svet, a ne politika

Njegovo odsustvo iskoristili su lokalni seljaci, devastirajući mu životno delo uz sve krađu inventara, kablova, drvenarije i slika. Tužan prizor ruševine sna otkriva da njegove komšije nisu mogle da mu oproste performans u kom je maljem razbio deset skulptura s Vučićevim likom

„Moje ime je Živko, što znači da sam živ“, gotovo prkosno kaže Živko Grozdanić Gera, možda i najradikalniji i najprovokativniji srpski umetnik. Poznat po svom britkom jeziku na račun vlasti i crkve, Grozdanić je stvorio legendarne radove Meteorska kiša, Vladika Pahomije na Bulevaru sumraka, Alegorija o premijeru (Aleksandru Vučiću), Dekonstrukcija mita o predsedniku… Zbog toga je kažnjen, pa „nigde ne može da dobije termin za izložbu“, što dosta govori o aktuelnim