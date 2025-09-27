Skriveni svet Vilijama Montgomerija

Skriveni svet Vilijama Montgomerija

Mi, petooktobarci, čeznuli smo za istinskom slobodom i demokratijom. Njegov zadatak je bio posve drugačiji, apsolutni prioriteti bili su mu rešavanje statusa Kosova i saradnja s Haškim tribunalom. Opasnosti i rizici što su se nadvili nad novu vlast nisu ga se ticali. On je imao svoju agendu i bio je spreman da je, po svaku cenu, sprovede u delo

„Svaka priča ima četiri strane: Moju, njegovu, istinitu i ono što se zaista dogodilo.“ Ova se misao pripisuje francuskom filozofu prosvetiteljstva Žan-Žaku Rusou, mada se direktan navod o Rusoovom autorstvu ne može naći. No, gledajući načelno, odveć podseća na njega. Kako god, veoma se uklapa u ovaj tekst, njegov smisao i poruku. Bivši američki ambasador Vilijam Montgomeri ranije je, pre desetak godina, možda i više, objavio knjigu svojih sećanja na događaje u
