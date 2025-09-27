Liverpul prvi put poražen i to svojim oružjem, Sitijeva "petarda" sa dva autogola

RTS pre 1 sat
Lider Premijer lige Liverpul upisao je prvi poraz u sezoni, izgubivši na gostovanju kod Kristal palasa sa 2:1. Mančester siti je slavio 5:1 protiv Barnlija.

Početak uvodnog dela sezone Liverpula obeležile su pobede u poslednjim minutima sudijske nadokande. Sad su doživeli prvi poraz u sezoni upravo po tom receptu. Ismaila Sar je doveo domaći Kristal palas u vođstvo u devetom minutu. Dugo je stajao taj rezultat na semaforu, a za promenu se pobrinuo Federiko Kjeza. Italijan je doneo izjednačenje u 87. minutu. Taman se učinilo da će se "redsi" opet izvući, kad je Edvard Nketija u sedmom minutu sudijske nadoknade matirao
