RTS pre 50 minuta
Povređeni Alkaraz za RTS odao priznanje Đokoviću: Novak je opasan kada se ne oseća najbolje

Nakon teško izvojevane pobede u Tokiju svetski broj jedan je odao priznanje Novaku Đokoviću i njegovim najvećim rivalima Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru. Već legendarni Karlos Alkaras favorit je za osvajanje ATP turnira u Tokiju, na kojem se u pojedinačnoj konkurenciji takmiče 32 tenisera.

Trenutno prvoplasirani teniser sveta Karlos Alkaraz danas se probio u četvrtfinale turnira u Tokiju, porazivši Belgijanca Zizua Belgsa sa 2:0 u setovima (6:4, 6:3). Španski teniser na početku nije uspevao da pronađe ritam protiv 45. igrača na ATP listi - plavi teren kao da je bio premalen za njega, pa je puno snažnih udaraca koje je upućivao završavalo van njegovog okvira. Nije ga služio ni servis, te je protivniku u prvom setu, prepustio čak dva brejka. Iako
