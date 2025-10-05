Od radionice u Inđiji do vlasnika fudbalskog kluba u Engleskoj: Ovako je Milan Mandarić zaradio prve pare

Biznismen i nekadašnji potpredsednik FK Vojvodina Milan Mandarić preminuo je 87. godini. Bio je američki biznismen srpskog porekla, veliki uspeh je napravio sa fudbalskim klubovima u kojima je bio vlasnik – od belgijskog Šarloa, preko francuske Nice, do engleskih Portsmuta, Lestera i Šefild Venzdeja.

Sportom se nikada nije ozbiljno bavio, ceo život je u biznisu, najpre malom porodičnom, zatim srednjem i onom kompanijskom, ali je znanje i novac koje je stekao u toj oblasti odlučio da preusmeri u ono što najviše voli, a to je fudbal. Kada je imao 21 godinu preuzeo je očevu mašinsku radionicu u Inđiji, sa 26 je već imao jednu od uspešnijih kompanija u staroj Jugoslaviji, a onda je otišao u Sjedinjene Američke Države. Kako je govorio krenuo je od nule, ali se vrlo