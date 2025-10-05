Preminuo bivši vlasnik Portsmuta i Lestera Milan Mandarić

Srpsko-američki biznismen Milan Mandarić, bivši vlasnik nekoliko fudbalskih klubova, uključujući engleske ekipe Portsmut, Lester i Šefild venzdej, umro je danas u Beogradu u 88. godini.

Vest o smrti na Fejsbuku je potvrdila njegova dugogodišnja partnerka Sanja Karlica Tratnik. Mandarić je rođen u Gospiću, odakle se 1969. godine preselio u Kaliforniju. U evropski fudbal počeo je da ulaže 90-ih godina prošlog veka, prvo kao deoničar Standarda iz Liježa, a zatim i kao vlasnik belgijskog Šarloa i francuske Nice. Najpoznatiji je bio kao vlasnik Portsmuta, koji je vodio od 1999. do 2006. godine, da bi naredne tri godine bio vlasnik Lestera. Od 2010. do
