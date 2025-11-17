Bogdanović dvocifren, tesan poraz Klipersa u Bostonu

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović upisao je 11 poena, četiri skoka i tri asistencije u porazu Los Anđeles klipersa na gostovanju kod Boston seltiksa 121:118.

Pobeda na gostovanju kod Dalasa zaustavila je niz od šest poraza Klipersa, ali je na duelu u "Ti Di gardenu" upisan novi negativni rezultat. Klipersi su prilično namučili Seltikse konstantim vraćanjima posle velikih zaostataka. Počnimo od prve deonice kad su se domaćini brzo popeli do 16 razlike, pa su Klipersi uspeli da se početkom druge deonice spuste na minus pet. Zatim se Boston u istom periodu digao na 59:41 sa vođstvom 63:49 na poluvremenu. Činilo se da je
