Bogdanović dvocifren, igrao i Vukčević (video)

Boston bolji od Los Anđeles Klipersa

Košarkaši Los Anđeles Klipersa izgubili su noćas na gostujućem terenu od Bostona 118:121, i zabeležili sedmi poraz u poslednjih osam utakmica u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Džejms Harden sa 37 poena, uz osam asistencija i sedam skokova. Džon Kolins je dodao 17 poena, Ivica Zubac je upisao 16 poena i 12 skokova, dok je Kobi Senders postigao 11 poena. Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović je za 35