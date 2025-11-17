Klipersi tesno izgubili od bostona: 11 poena Bogdanovića nije bilo dovoljno za pobedu

Dnevnik pre 1 sat
Klipersi tesno izgubili od bostona: 11 poena Bogdanovića nije bilo dovoljno za pobedu

BOSTON: Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović dao je 11 poena za Los Anđeles Kliperse u porazu na gostovanju Bostonu rezultatom 121:118.

Kapiten reprezentacije Srbije je uz 11 poena (4/10 iz igre, 1/5 za tri poena) dodao još četiri skoka i dve asistencije. Najefikasniji u Klipersima bio je Džejms Harden sa 37 poena, uz osam asistencija i sedam skokova. U pobedničkom timu Džejlen Braun je zabeležio dabl-dabl od 33 poena i 12 skokova. Reprezentativac Srbije Tristan Vukčević dao je dva poena za sedam minuta u porazu Vašingtona kod kuće od Bruklina rezultatom 129:106. NBA rezultati: Boston - LA Klipers
