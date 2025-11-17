Strašni Harden umalo režirao senzaciju u "TD Gardenu", Bogdan se naigrao

Košarkaši Boston Seltiksa savladali su Los Anđeles Kliperse u svom "TD Gardenu" rezultatom 121:118.

Iako nije izgledalo da će biti drame, Džejms Harden se pobrinuo da bude neizvesno do samog kraja. Strašno drugo poluvreme "Brade" tokom kog je ubacio čak 32 poena ipak nije bilo dovoljno za veliki preokret u Bostonu. Kontrola utakmice je sve vreme bila u rukama igrača Bostona. Vodili su od početka, a Klipersi povremeno koristili njihova opuštanja. No, početkom treće deonice, ogromna 24 poena prednosti izgledala su kao nedostižna misija za Kliperse, međutim kramp iz