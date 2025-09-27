UKRAJINSKA KRIZA: Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini; Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti, poginuo muškarac

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini; Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti…

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.312. dan. Ruska vojska izvela je napad u Sumskoj oblasti, a lokalni zvaničnik Ukrjaine kaže da je dron udario u automobil pri čemu je jedna osoba poginula, a druga je povređena. Moskva obaveštava da je preuzela kontrolu nad mestima Majsko, Derilovo i Stepovo u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su naftnu pumpnu stanicu u ruskom regionu Čuvašija, izazvali požar i obustavili njen rad, rekao je u ukrajinski bezbednosni zvaničnik.

- Orban: Ukrajina bi odavno propala da nije NATO-a i EU Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da bi Ukrajina ''odavno propala'' da nije NATO-a i Evropske unije, ističući da je Mađarska članica obe te organizacije. Orban je odbacio tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da su u vazdušni prostor te zemlje najverovatnije upali mađarski izviđački dronovi, javlja MTI. ''Predsedniče Zelenski, uz sve dužno poštovanje, prestanite da nas
