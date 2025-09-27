UKRAJINSKA KRIZA: Orban odgovorio Trampu – Mađarska nastavlja da uvozi rusku naftu i gas; U koje države su "zalutali" dronovi…

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.312. dan. Ukrajinski dronovi izveli napade u Tarasovskom, Milerovskom, Miljutinskom, Kašarskom, Kamenskom i Krasnosulinskom okrugu Rostovske oblasti, saopštio je regionalni guverner Jurij Sljusar. Zbog noćnog napada ruskih dronova u Zaporožju, 9.000 pretplatnika je ostalo bez struje, ali je snabdevanje normalizovano do jutra za 95 odsto njih, saopštile su ukrajinske vlasti.

Premijer Viktor Orban poručio je da će ipored zahteva američkog predsednika Donalda Trampa Mađarska nastaviti da uvozi rusku naftu i gas. "Mađarska nema izlaz na more. Kao što je predsednik Donald Tramp s pravom istakao: ne možemo nas kriviti za nedostatak morskih luka ili alternativnih cevovoda i cenimo njegovo priznanje ove realnosti. Ako nas odsečete od ruske nafte i gasa, naša ekonomija bi pala za četiri odsto, porodice bi patile, a računi za energiju bi