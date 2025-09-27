Američki general Vudraf: Srpski vojnici su profesionalni, saradnja gradi bezbedniji Balkan

Američki general Vudraf: Srpski vojnici su profesionalni, saradnja gradi bezbedniji Balkan

Novi komadant Nacionalne garde Ohaja brigadni general Metju S.

Vudraf izjavio je da je Srbija “nesumnjio ključni akter na Balkanu”, navodeći da je “njena strateška lokacija, profesionalne oružane snage i posvećenost mirovnim misijama čine važnom u doprinosu regionalnoj stabilnosti”. “Radeći zajedno, možemo pomoći u izgradnji bezbednijeg i otpornijeg regiona. Naše partnerstvo je dokaz šta je moguće kada nacije sarađuju uz međusobno poštovanje i zajednički cilj”, rekao je Vudraf u intervuju za list Kurir, koji podseća da Srbija
