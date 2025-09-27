Marinika Tepić traži ostavke: Paravojni kamp u Srbiji skandal za BIA, MUP i VBA

Serbian News Media pre 2 sata
Marinika Tepić traži ostavke: Paravojni kamp u Srbiji skandal za BIA, MUP i VBA

Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP), izjavila je da rukovodioci BIA, VBA, MUP-a i direktor Policije moraju odmah da podnesu ostavke zbog, kako tvrdi, postojanja paravojnog kampa na teritoriji Srbije.

Tepić navodi da je kamp funkcionisao više od dva meseca u cilju podrivanja vlasti druge države, konkretno Moldavije, odnosno izazivanja masovnih nereda u slučaju poraza proruske opcije na parlamentarnim izborima. Potpredsednica SSP-a smatra da rukovodioci moraju da podnesu ostavke bez obzira da li su znali za postojanje kampa, jer bi u suprotnom to značilo da se 200 ljudi mesecima nesmetano obučavalo u Srbiji za sukobe sa policijom druge države, pa čak i za
