Janik Siner strepeo, pa pregazio Terensa Atmana za četvrtfinale Pekinga!

Telegraf pre 44 minuta  |  Telegraf.rs
Drugi teniser sveta Janik Siner obezbedio je plasman u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je slavio nad Francuzom Terensom Atmanom 2:1 (6:4, 5:7, 6:0).

Duel je bio neizvestan i veoma zanimljiv tokom prva dva seta, ali je Siner na kraju bio veoma ubedljiv. Nakon što je Atman uspeo da osvoji drugi set i unese dodatnu dramatiku u meč, Italijan je u odlučujućem delu susreta potpuno dominirao i ostavio rivala bez ijednog gema. U borbi za polufinale, Siner će igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, 57. igrača sveta, koji je ranije tokom dana eliminisao još jednog francuskog predstavnika - Aleksandra Milera, trenutno 38.
