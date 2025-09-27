Bugari gaze sve pred sobdom: Boriće se za zlato na Svetskom prvenstvu u odbojci

Večernje novosti pre 1 sat
Bugari gaze sve pred sobdom: Boriće se za zlato na Svetskom prvenstvu u odbojci

ODBOJKAŠKA reprezentacija Bugarske plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je danas u polufinalu u Pasaj sitiju (Filipini) pobedila selekciju Češke rezultatom 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

FOTO: Tanjug/AP/Aaron Favila Ova selekcija je nastavila sa sjajnim igrama na planetarnoj smotri. Upisala je šesti trijumf iz isto toliko mečeva. Redom su pred izabranicima Đanlorenca Blenđinija pobeđivali Nemačku (3:0), Sloveniju (3:2), Čile (3:0), Portugal (3:0), SAD (3:2) i sad Češku (3:1). Najefikasniji u reprezentaciji Bugarske bio je Aleksandar Nikolov sa 31 poenom. Aleks Grozdanov je zabeležio 12 poena, dok je Asparuh Asparuhov upisao 10. U selekciji Češke
