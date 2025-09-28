Svilar najuspešniji golman Evrope u 2025.

B92 pre 2 sata
Svilar najuspešniji golman Evrope u 2025.

Čuvar mreže Rome Mile Svilar u tekućoj godini sačuvao je mrežu najviše puta od svih golmana iz pet najjačih liga u Evropi.

Nesuđeni golman srpske reprezentacije nesavladan je bio i u nedelju popodne protiv Verone, sačuvao je mrežu "vučice" četvrti put u pet utakmica od početka sezone. Savladao ga je samo Đovani Simeone u meču protiv Torina (0:1) kada je rimski tim zabeležio i jedini poraz od starta takmičarske godine, uz koji ima i četiri pobede. Impresivno deluje i podatak da je od 14 šuteva koji su išli u okvir gola u prvih pet kola sezone, Svilar zaustavio 13. Zbirno, ako se računa
