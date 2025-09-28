Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

Beta pre 26 minuta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno tokom dana sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima, a kasno posle podne i uveče i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, sredinom dana na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima u skretanju na severni i severoistočni pravac. Jutarnja temperatura biće od devet stepeni do 15, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar će biti slab i umeren, ujutru i pre podne jugoistočni, posle podne severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 11 stepeni do 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

(Beta, 28.09.2025)

