Čudesan doživljaj na Kalemegdanu: Međunarodna noć slepih miševa oduševila Beograđane i razbila mitove o ovim stvorenjima

Međunarodna noć slepih miševa održana je u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, u organizaciji tog muzeja, Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" i Društva za očuvanje divljih životinja "Mustela".

Ova manifestacija, 29. po redu u prvi plan je stavila slepe miševe, njihovu biologiju, ekologiju i zaštitu, kao i suživot sa ljudima. Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" iz Beograda izjavila je da je cilj ovog događaja promovisanje slepih miševa i upoznavanje građana sa tom vrstom kako bi razbili predrasude koje postoje prema tim životinjama. "Mi ovde organizujemo radionicu za decu gde oni mogu da crtaju i farbaju, a nakon toga