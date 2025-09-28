Čudesan doživljaj na Kalemegdanu: Međunarodna noć slepih miševa oduševila Beograđane i razbila mitove o ovim stvorenjima

Blic pre 54 minuta
Čudesan doživljaj na Kalemegdanu: Međunarodna noć slepih miševa oduševila Beograđane i razbila mitove o ovim stvorenjima

Međunarodna noć slepih miševa održana je u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, u organizaciji tog muzeja, Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" i Društva za očuvanje divljih životinja "Mustela".

Ova manifestacija, 29. po redu u prvi plan je stavila slepe miševe, njihovu biologiju, ekologiju i zaštitu, kao i suživot sa ljudima. Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" iz Beograda izjavila je da je cilj ovog događaja promovisanje slepih miševa i upoznavanje građana sa tom vrstom kako bi razbili predrasude koje postoje prema tim životinjama. "Mi ovde organizujemo radionicu za decu gde oni mogu da crtaju i farbaju, a nakon toga
Otvori na blic.rs

Ekologija »

Niš obeležava Svetski dan turizma

Niš obeležava Svetski dan turizma

Niške vesti pre 14 sati
Predsednik Sejšela traži drugi mandat

Predsednik Sejšela traži drugi mandat

Politika pre 16 sati
Pokrajina predstavila 17. Ciklus programa na Novosadskom sajmu Ekološko osnaživanje mladih i podizanje dgovornosti za brigu o…

Pokrajina predstavila 17. Ciklus programa na Novosadskom sajmu Ekološko osnaživanje mladih i podizanje dgovornosti za brigu o životnoj sredini

Dnevnik pre 1 dan
Predstavljen 17. po redu ciklus programa "Za čistije i zelenije škole u Vojvodini"

Predstavljen 17. po redu ciklus programa "Za čistije i zelenije škole u Vojvodini"

RTV pre 1 dan
dr Ranković: Kanalizacija se izliva u Spomen-park “Kragujevački oktobar”

dr Ranković: Kanalizacija se izliva u Spomen-park “Kragujevački oktobar”

Serbian News Media pre 1 dan
Međunarodna noć slepih miševa 27. septembra u Beogradu

Međunarodna noć slepih miševa 27. septembra u Beogradu

Novi magazin pre 2 dana
Počeo 56. Sajam lova, ribolova i ekologije u Novom Sadu

Počeo 56. Sajam lova, ribolova i ekologije u Novom Sadu

B92 pre 2 dana
Ekologija »

Ključne reči

Ekologija

Beograd, najnovije vesti »

Čudesan doživljaj na Kalemegdanu: Međunarodna noć slepih miševa oduševila Beograđane i razbila mitove o ovim stvorenjima

Čudesan doživljaj na Kalemegdanu: Međunarodna noć slepih miševa oduševila Beograđane i razbila mitove o ovim stvorenjima

Blic pre 54 minuta
Promena režima rada javnog prevoza Izmena sutra na ovim linijama

Promena režima rada javnog prevoza Izmena sutra na ovim linijama

Kurir pre 3 sata
Promena režima rada javnog prevoza Izmena na ovim linijama

Promena režima rada javnog prevoza Izmena na ovim linijama

Alo pre 7 sati
Užas na Paliluli: Telo leži nasred trotoara, policija na terenu (video)

Užas na Paliluli: Telo leži nasred trotoara, policija na terenu (video)

Blic pre 8 sati
Užas na Paliluli: Telo leži nasred trotoara, policija na terenu (video)

Užas na Paliluli: Telo leži nasred trotoara, policija na terenu (video)

Blic pre 8 sati