Izboden tinejdžer (18) na splavu u Beogradu: Hitno prebačen na reanimaciju

Na splavu "Leto" pored Nebojšine kule noćas je u 1.49 sati nožem uboden mladić (18), rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Mladić koji je zadobio teške povrede prilikom ubadanja nožem prevezen u Urgentni centar na odeljenje reanimacije. Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene, a svi povređeni su prevezeni u Urgentni centar. Hitna pomoć imala je tokom noći 113 intervencija, od kojih je 31 bila na javnom mestu. Građani su najčešće hitnu pomoć zvali zbog hipertenzije i astme. (Tanjug)