"Obaveštene su sve relevantne službe" Herods: Podaci klijenata ukradeni prilikom upada u IT sistem

Blic pre 2 sata
"Obaveštene su sve relevantne službe" Herods: Podaci klijenata ukradeni prilikom upada u IT sistem

Luksuzna robna kuća Herods u Londonu upozorila je svoje klijente da su njihovi lični podaci možda ukradeni prilikom upada u IT sistem povezan sa tom kompanijom.

Uprava Herodsa je uputila mejlove svojim klijentima u kojima ih je obavestila da su imena i kontakt podaci nekih onlajn kupaca preuzeti iz IT sistema provajdera treće strane, preneo je BBC. Kako su dodali, reč je o izolovanom incidentu tokom kojeg nisu ukradene lozinke ili podaci o načinu plaćanja. - Treća strana je potvrdila da je u pitanju izolovani incident koji je rešen, a mi blisko sarađujemo sa njima kako bismo osigurali da su preduzete sve potrebne mere.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Herods: Podaci klijenata ukradeni prilikom upada u IT sistem

Herods: Podaci klijenata ukradeni prilikom upada u IT sistem

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BBCLondon

Svet, najnovije vesti »

Italijanski biznismen ubijen tokom lova u Albaniji: Svedok tvrdi da je nepoznata osoba izašla ispred vozila i pucala na njih

Italijanski biznismen ubijen tokom lova u Albaniji: Svedok tvrdi da je nepoznata osoba izašla ispred vozila i pucala na njih

Kurir pre 1 minut
Lavrov: Svet pokušava da zakopa odluku UN o stvaranju Palestine

Lavrov: Svet pokušava da zakopa odluku UN o stvaranju Palestine

Blic pre 1 sat
Stop ratu! Demonstranti u Južnoj Africi zahtevaju zatvaranje izraelske ambasade (video)

Stop ratu! Demonstranti u Južnoj Africi zahtevaju zatvaranje izraelske ambasade (video)

Blic pre 36 minuta
Fidan: Erdogan i Tramp razgovarali o koracima za rešavanje sukoba u Ukrajini

Fidan: Erdogan i Tramp razgovarali o koracima za rešavanje sukoba u Ukrajini

Blic pre 2 sata
Podnet zahtev Vrhovnom sudu SAD: Tramp zatražio da se odobri odluka o uskraćivanju državljanstva po osnovu rođenja deci čiji…

Podnet zahtev Vrhovnom sudu SAD: Tramp zatražio da se odobri odluka o uskraćivanju državljanstva po osnovu rođenja deci čiji su roditelji ilegalni imigranti

Kurir pre 2 sata