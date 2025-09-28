"Obaveštene su sve relevantne službe" Herods: Podaci klijenata ukradeni prilikom upada u IT sistem

Luksuzna robna kuća Herods u Londonu upozorila je svoje klijente da su njihovi lični podaci možda ukradeni prilikom upada u IT sistem povezan sa tom kompanijom.

Uprava Herodsa je uputila mejlove svojim klijentima u kojima ih je obavestila da su imena i kontakt podaci nekih onlajn kupaca preuzeti iz IT sistema provajdera treće strane, preneo je BBC. Kako su dodali, reč je o izolovanom incidentu tokom kojeg nisu ukradene lozinke ili podaci o načinu plaćanja. - Treća strana je potvrdila da je u pitanju izolovani incident koji je rešen, a mi blisko sarađujemo sa njima kako bismo osigurali da su preduzete sve potrebne mere.