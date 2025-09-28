Srpska kultura u Pragu: Mesec umetnosti, muzike i tradicije koji spaja narode

Srpska kultura u Pragu: Mesec umetnosti, muzike i tradicije koji spaja narode

Manifestacija "Mesec srpske kulture u Pragu" počela je u glavnom gradu Češke, a otvorio ju je muzički festival "Dan srpske muzike", na kojem su, pored ostalog, nastupili "Nikad spremni", balkanska fuzija "Maxmaber benda", kao i simbol srpske trube, Boban Marković Orkestar.

"Kultura je najbolji most između srpskog i češkog naroda. Srpska kultura je za nas od prioritetnog značaja, ne samo u Ministarstvu, nego i za čitavu dijasporu. Kultura jeste deo našeg identiteta, našeg duha, ali i deo naše duše i to nas izdvaja u odnosu na druge. Ona nas čuva, ujedinjuje i objedinjuje, jer nema važnije stvari od jedinstva srpskog naroda", kazao je za Tanjug direktor Uprave za saradnju s dijasporom Ministarstva spoljnih poslova Vladimir Kokanović,
