Vozači misle da su to sitnice, ni ne obraćaju pažnju, a zbog toga se pada na tehničkom pregledu!

Blic pre 1 sat
Vozači misle da su to sitnice, ni ne obraćaju pažnju, a zbog toga se pada na tehničkom pregledu!

Nijedno vozilo koje ne ispunjava uslove ne može da prođe tehnički pregled da ne bi ugrozilo druge učesnike u saobraćaju, a vozači, čak i oni koji redovno održavaju svoj automobil, često ostanu zatečeni zbog čega sve mogu da ih vrate sa tehničkog pregleda i traže ima da te, po vozačima, "sitnice" isprave i dođu ponovo.

Nikola Srdanović, automehaničar iz Beograda, ističe da se najveći broj vozila vraća sa tehničkog pregleda zbog - signalizacije. Primera radi, skoro da niko od vozača ne obraća pažnju na to da li na automobilu sija lampica koja osvetljava registracionu tablicu. Ipak, ako ne svetli, vaše vozilo neće proći tehnički pregled - Najčešće se desi da sijalica na automobilu prestane da radi baš na pregledu. Kod kuće funkcioniše, ali kada dođu kod nas jednostavno prestane da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vozači misle da su to sitnice, ni ne obraćaju pažnju, a zbog toga se pada na tehničkom pregledu!

Vozači misle da su to sitnice, ni ne obraćaju pažnju, a zbog toga se pada na tehničkom pregledu!

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Vozači misle da su to sitnice, ni ne obraćaju pažnju, a zbog toga se pada na tehničkom pregledu!

Vozači misle da su to sitnice, ni ne obraćaju pažnju, a zbog toga se pada na tehničkom pregledu!

Blic pre 1 sat
Vozači misle da su to sitnice, ni ne obraćaju pažnju, a zbog toga se pada na tehničkom pregledu!

Vozači misle da su to sitnice, ni ne obraćaju pažnju, a zbog toga se pada na tehničkom pregledu!

Blic pre 1 sat
Čudesan doživljaj na Kalemegdanu: Međunarodna noć slepih miševa oduševila Beograđane i razbila mitove o ovim stvorenjima

Čudesan doživljaj na Kalemegdanu: Međunarodna noć slepih miševa oduševila Beograđane i razbila mitove o ovim stvorenjima

Blic pre 3 sata
Promena režima rada javnog prevoza Izmena sutra na ovim linijama

Promena režima rada javnog prevoza Izmena sutra na ovim linijama

Kurir pre 6 sati
Promena režima rada javnog prevoza Izmena na ovim linijama

Promena režima rada javnog prevoza Izmena na ovim linijama

Alo pre 10 sati