Vozači misle da su to sitnice, ni ne obraćaju pažnju, a zbog toga se pada na tehničkom pregledu!

Nijedno vozilo koje ne ispunjava uslove ne može da prođe tehnički pregled da ne bi ugrozilo druge učesnike u saobraćaju, a vozači, čak i oni koji redovno održavaju svoj automobil, često ostanu zatečeni zbog čega sve mogu da ih vrate sa tehničkog pregleda i traže ima da te, po vozačima, "sitnice" isprave i dođu ponovo.

Nikola Srdanović, automehaničar iz Beograda, ističe da se najveći broj vozila vraća sa tehničkog pregleda zbog - signalizacije. Primera radi, skoro da niko od vozača ne obraća pažnju na to da li na automobilu sija lampica koja osvetljava registracionu tablicu. Ipak, ako ne svetli, vaše vozilo neće proći tehnički pregled - Najčešće se desi da sijalica na automobilu prestane da radi baš na pregledu. Kod kuće funkcioniše, ali kada dođu kod nas jednostavno prestane da