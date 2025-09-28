Partizan slavio u Zaječaru u malom gradskom derbiju protiv OFK Beograda

Fudbaleri Partizana su kao gosti savladali OFK Beograd 2:0 (1:0) u utakmici 10. kola Superlige Srbije.

Crno-beli su u malom gradskom derbiju, odigranom u Zaječaru!?, bili bolji rival i približili se Crvenoj zvezdi na dva boda zaostatka na tabeli uz utakmicu više. „Romantičari“ su bili ozbiljan protivnik u prvom poluvremenu. Domaćin je imao dobru šansu u 17. minutu kada je Enem šutirao pored gola posle lepe asistencije Bezere. U 28. minutu je dosuđen penal za crno-bele, pošto je sudija David Matić dosudio najstrožu kazna nakon pada Vanje Dragojevića. Posle