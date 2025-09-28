Vučić za nemački FAS: Rusko saopštenje o izvozu municije najuvredljivija izjava protiv Srbije ikad

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za nemački Frankfurter algemajne zontagcajtung (FAS) da će Srbija nastaviti da pokušava da održi dobre odnose sa Rusijom, iako je saopštenje ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) o snabdevanju Ukrajine municijom opisao kao najuvredljiviju izjavu protiv Srbije koju je ikada video.

U intervjuu koji je danas objavljen u vikend izdanju lista Frankfurter algemajne cajtung (FAZ), Vučić je rekao i da ne veruje da nemačka obaveštajna služba BND obučava srpske studente koji protestuju, ali je ponovio tvrdnju da su antivladini protesti u Srbiji u velikoj meri finansirani iz inostranstva i da su njihove vođe „ranije dobijale finansijsku podršku“ od Nemačke. Povod za razgovor novinara Mihaela Martensa i Vučića bio je članak „Lažni prijatelji“,
