Dnevni horoskop za 28. septembar: Ovnovi su u dobroj finansijskoj fazi, Rakove očekuje strastvena avantura, a Škorpije...

Dnevni horoskop za 28. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka za kraj nedelje. OVAN Planetarni aspekti u vašem polju finansija donose vam nove elemente u načinu na koji zarađujete novac. Započinjete nešto potpuno novo. Kao da svako od vas živi u svom svetu, vi i partner teško pronalazite zajednički jezik. Pojačan vam je apetit, kilogrami se teško skidaju. BIK Planetarni aspekti