Dnevni horoskop za 28. septembar: Ovnovi su u dobroj finansijskoj fazi, Rakove očekuje strastvena avantura, a Škorpije...
Kurir pre 17 minuta
Dnevni horoskop za 28. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka za kraj nedelje. OVAN Planetarni aspekti u vašem polju finansija donose vam nove elemente u načinu na koji zarađujete novac. Započinjete nešto potpuno novo. Kao da svako od vas živi u svom svetu, vi i partner teško pronalazite zajednički jezik. Pojačan vam je apetit, kilogrami se teško skidaju. BIK Planetarni aspekti