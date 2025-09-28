Pronađen arsenal oružja u Nikšiću: Automatska puška, snajper i pištolj bili u ilegalnom posedu

Kurir pre 18 minuta  |  Rina
Na osnovu prethodno pribavljenih sudskih naloga, pripadnici kriminalističke policije izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.Ć, kao i porodične kuće i objekata u vlasništvu S.K.

Kod S.K. je tom prilikom pronađen čitav arsenal – automatska puška, puška sa optičkim nišanom i pištolj, za koje nije posedovao dozvolu. O svemu je obavešten nadležni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, koji će nakon sprovedenih veštačenja odlučiti o kvalifikaciji dela i daljim koracima u postupku. Ova akcija deo je kontinuiranih aktivnosti policije na suzbijanju krivičnih dela i prekršaja povezanih sa zloupotrebom vatrenog oružja i podizanju opšteg
