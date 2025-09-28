Prognoza vremena u Srbiji: hladni dani sa promenljivom oblačnošću i povremenom kišom

Naslovi.ai pre 52 minuta

U Srbiji su stigli hladniji dani sa padom temperatura, promenljivom oblačnošću i povremenom kišom, uz slab vetar i očekivane vremenske promene do početka oktobra.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje promenljivo oblačno vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima, a kasno posle podne i uveče i u ostalim krajevima Srbije. Jutarnje temperature kreću se od 9 do 15 stepeni, dok dnevne dostižu od 16 do 20 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, sredinom dana na severu, a do kraja dana skretati na severni i severoistočni pravac. Beta N1 Info RTS

Na severu Srbije u nedelju će biti suvo, dok se u južnim i centralnim predelima očekuju pljuskovi sa grmljavinom i više padavina. U košavskom području duvaće jak i povremeno olujan istočni i jugoistočni vetar. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme sa slabim vetrom i mogućom kratkotrajnom kišom uveče. Telegraf Blic Radio sto plus

Danas će na severu Srbije biti slabiji vetar uz promenljivu oblačnost i sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima očekuje više oblaka i povremena kiša, sa maksimalnom temperaturom do 21 stepen. Uveče je moguća kiša u jugozapadnoj, južnoj i centralnoj Srbiji. Ozon press

U ponedeljak u Srbiji biće promenljivo oblačno i sveže, na severu suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, uz prestanak padavina posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a temperature od 8 do 20 stepeni. U utorak se očekuju sunčani intervali, dok će od srede do subote biti umereno do potpuno oblačno sa mogućim padavinama i nižim temperaturama, sa minimalnim vrednostima i do 5 stepeni. NIN Telegraf Mondo Serbian News Media RTK Radio 021 Dnevnik Novi magazin

Hladni dani stigli su u Srbiju početkom ove nedelje, sa padom temperatura i promenljivom oblačnošću, uz povremenu kišu, naročito u istočnim, južnim i centralnim delovima regiona. Vetar će uglavnom biti slab, a meteorolog Marko Čubrilo najavljuje nastavak svežeg vremena do početka oktobra. Mondo