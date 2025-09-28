Prognoza vremena u Srbiji: promenljivo oblačno sa pljuskovima i postepenim zahlađenjem

Naslovi.ai pre 10 minuta
Prognoza vremena u Srbiji: promenljivo oblačno sa pljuskovima i postepenim zahlađenjem

U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme sa kišom u brdsko-planinskim predelima i uveče u ostalim krajevima, uz postepeno zahlađenje i vetar u skretanju na severni pravac.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje promenljivo oblačno vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima, a kasno posle podne i uveče i u ostalim krajevima Srbije. Jutarnje temperature kreću se od 9 do 15 stepeni, dok dnevne dostižu od 16 do 20 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, sredinom dana na severu, a do kraja dana skretati na severni i severoistočni pravac. Beta N1 Info RTS

Na severu Srbije u nedelju će biti suvo, dok se u južnim i centralnim predelima očekuju pljuskovi sa grmljavinom i više padavina. U košavskom području duvaće jak i povremeno olujan istočni i jugoistočni vetar. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme sa slabim vetrom i mogućom kratkotrajnom kišom uveče. Telegraf Blic Radio sto plus

U ponedeljak u Srbiji biće promenljivo oblačno i sveže, na severu suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, uz prestanak padavina posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a temperature od 8 do 20 stepeni. U utorak se očekuju sunčani intervali, dok će od srede do subote biti umereno do potpuno oblačno sa mogućim padavinama. NIN Telegraf Mondo

Povezane vesti »

Sutra promenljivo oblačno i sveže, temperatura od osam do 20 stepeni

Sutra promenljivo oblačno i sveže, temperatura od osam do 20 stepeni

NIN pre 49 minuta
Pljuskovi, vetar i zahlađenje: Evo kakvo nas vreme očekuje narednjih dana

Pljuskovi, vetar i zahlađenje: Evo kakvo nas vreme očekuje narednjih dana

Mondo pre 19 minuta
Rhmz objavio prognozu za narednih 7 dana: Evo šta nas očekuje u Srbiji do 5. oktobra

Rhmz objavio prognozu za narednih 7 dana: Evo šta nas očekuje u Srbiji do 5. oktobra

Telegraf pre 39 minuta
Kiša, jak vetar, prvi sneg i obilne padavine! Ovi dani početkom oktobra doneće Srbiji jesenje-zimsko vreme

Kiša, jak vetar, prvi sneg i obilne padavine! Ovi dani početkom oktobra doneće Srbiji jesenje-zimsko vreme

Telegraf pre 1 sat
Danas promenljivo oblačno, uveče kiša u celoj zemlji, temperatura do 20 stepeni

Danas promenljivo oblačno, uveče kiša u celoj zemlji, temperatura do 20 stepeni

N1 Info pre 2 sata
Vremenska prognoza za nedelju, 28. septembar: Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

Vremenska prognoza za nedelju, 28. septembar: Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

Beta pre 2 sata
Vremenska prognoza za nedelju, 28. septembar: Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

Vremenska prognoza za nedelju, 28. septembar: Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Prognoza vremena u Srbiji: promenljivo oblačno sa pljuskovima i postepenim zahlađenjem

Prognoza vremena u Srbiji: promenljivo oblačno sa pljuskovima i postepenim zahlađenjem

Naslovi.ai pre 10 minuta
NAJAVA: Izložba fotografija konkursa „Begejska petlja – mesto gde reka ljubi grad“ u Kulturnom centru Kulturni centar…

NAJAVA: Izložba fotografija konkursa „Begejska petlja – mesto gde reka ljubi grad“ u Kulturnom centru Kulturni centar Zrenjanina

Volim Zrenjanin pre 9 minuta
Festival zimnice u Koceljevi okupio više od 230 izlagača i 280 takmičarskih ekipa

Festival zimnice u Koceljevi okupio više od 230 izlagača i 280 takmičarskih ekipa

RTV pre 29 minuta
Kulturno, istorijsko i arhitektonsko nasleđe u službi razvoja zajednice - počeo festival "Četiri krajcare"

Kulturno, istorijsko i arhitektonsko nasleđe u službi razvoja zajednice - počeo festival "Četiri krajcare"

RTV pre 59 minuta
Sutra se zatvara jedna kolovozna traka na Bulevaru patrijarha Pavla

Sutra se zatvara jedna kolovozna traka na Bulevaru patrijarha Pavla

NoviSad.com pre 59 minuta