Prognoza vremena u Srbiji: promenljivo oblačno sa pljuskovima, zahlađenje i niže temperature narednih dana

Naslovi.ai pre 1 sat
U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima i postepenim zahlađenjem, uz vetar u skretanju na severni pravac i niže temperature od ponedeljka.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje promenljivo oblačno vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima, a kasno posle podne i uveče i u ostalim krajevima Srbije. Jutarnje temperature kreću se od 9 do 15 stepeni, dok dnevne dostižu od 16 do 20 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, sredinom dana na severu, a do kraja dana skretati na severni i severoistočni pravac. Beta N1 Info RTS

Na severu Srbije u nedelju će biti suvo, dok se u južnim i centralnim predelima očekuju pljuskovi sa grmljavinom i više padavina. U košavskom području duvaće jak i povremeno olujan istočni i jugoistočni vetar. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme sa slabim vetrom i mogućom kratkotrajnom kišom uveče. Telegraf Blic Radio sto plus

U ponedeljak u Srbiji biće promenljivo oblačno i sveže, na severu suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, uz prestanak padavina posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a temperature od 8 do 20 stepeni. U utorak se očekuju sunčani intervali, dok će od srede do subote biti umereno do potpuno oblačno sa mogućim padavinama i nižim temperaturama, sa minimalnim vrednostima i do 5 stepeni. NIN Telegraf Mondo Serbian News Media RTK Radio 021

