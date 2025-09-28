Prognoza vremena u Srbiji: tmurno i prohladno sa kišom i pljuskovima, nestabilno vreme početkom nedelje

Naslovi.ai pre 21 minuta
Prognoza vremena u Srbiji: tmurno i prohladno sa kišom i pljuskovima, nestabilno vreme početkom nedelje

U Srbiji je večeras tmurno i prohladno sa kišom, a početak sledeće nedelje donosi nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje promenljivo oblačno vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima, a kasno posle podne i uveče i u ostalim krajevima Srbije. Jutarnje temperature kreću se od 9 do 15 stepeni, dok dnevne dostižu od 16 do 20 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, sredinom dana na severu, a do kraja dana skretati na severni i severoistočni pravac. Beta N1 Info RTS

Na severu Srbije u nedelju će biti suvo, dok se u južnim i centralnim predelima očekuju pljuskovi sa grmljavinom i više padavina. U košavskom području duvaće jak i povremeno olujan istočni i jugoistočni vetar. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme sa slabim vetrom i mogućom kratkotrajnom kišom uveče. Telegraf Blic Radio sto plus

Danas će na severu Srbije biti slabiji vetar uz promenljivu oblačnost i sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima očekuje više oblaka i povremena kiša, sa maksimalnom temperaturom do 21 stepen. Uveče je moguća kiša u jugozapadnoj, južnoj i centralnoj Srbiji. Ozon press

U ponedeljak u Srbiji biće promenljivo oblačno i sveže, na severu suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, uz prestanak padavina posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a temperature od 8 do 20 stepeni. U utorak se očekuju sunčani intervali, dok će od srede do subote biti umereno do potpuno oblačno sa mogućim padavinama i nižim temperaturama, sa minimalnim vrednostima i do 5 stepeni. NIN Telegraf Mondo Serbian News Media RTK Radio 021 Dnevnik Novi magazin Mondo Alo RTS Vesti online Telegraf Alo

Povezane vesti »

Kiša lije u Srbiji, otvorilo se nebo Temperature nastavljaju da padaju, evo gde se očekuju smrzavanje i sneg

Kiša lije u Srbiji, otvorilo se nebo Temperature nastavljaju da padaju, evo gde se očekuju smrzavanje i sneg

Alo pre 15 minuta
Spremite se! Zahlađenje iz Sibira stiže u Srbiju, evo i kada: Padaće obilna kiša, ove predele zabeleće i sneg

Spremite se! Zahlađenje iz Sibira stiže u Srbiju, evo i kada: Padaće obilna kiša, ove predele zabeleće i sneg

Telegraf pre 1 sat
Vreme sutra: Promenljivo oblačno i sveže

Vreme sutra: Promenljivo oblačno i sveže

Vesti online pre 2 sata
Vremenska prognoza 29. septembar 2025.

Vremenska prognoza 29. septembar 2025.

RTS pre 5 sati
Stižu nam pljuskovi sa grmljavinom Evo gde će biti čak i snega!

Stižu nam pljuskovi sa grmljavinom Evo gde će biti čak i snega!

Alo pre 7 sati
Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. septembar: Oblačno i sveže, ponegde sa kišom

Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. septembar: Oblačno i sveže, ponegde sa kišom

Novi magazin pre 8 sati
Obilni pljuskovi i zahlađenje stižu u Srbiju: Nova prognoza Čubrila za sledeću nedelju

Obilni pljuskovi i zahlađenje stižu u Srbiju: Nova prognoza Čubrila za sledeću nedelju

Mondo pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Prognoza vremena u Srbiji: tmurno i prohladno sa kišom i pljuskovima, nestabilno vreme početkom nedelje

Prognoza vremena u Srbiji: tmurno i prohladno sa kišom i pljuskovima, nestabilno vreme početkom nedelje

Naslovi.ai pre 21 minuta
Škembe fest stiže u kikindu Gurmansko okupljanje kod Starog jezera poziva na takmičenje i dobru zabavu

Škembe fest stiže u kikindu Gurmansko okupljanje kod Starog jezera poziva na takmičenje i dobru zabavu

Dnevnik pre 0 minuta
Od ponedeljka radovi od petlje Novi Sad sever do petlja Sirig, menja se režim saobraćaja

Od ponedeljka radovi od petlje Novi Sad sever do petlja Sirig, menja se režim saobraćaja

Radio 021 pre 50 minuta
Kiša lije u Srbiji, otvorilo se nebo Temperature nastavljaju da padaju, evo gde se očekuju smrzavanje i sneg

Kiša lije u Srbiji, otvorilo se nebo Temperature nastavljaju da padaju, evo gde se očekuju smrzavanje i sneg

Alo pre 15 minuta
Spremite se! Zahlađenje iz Sibira stiže u Srbiju, evo i kada: Padaće obilna kiša, ove predele zabeleće i sneg

Spremite se! Zahlađenje iz Sibira stiže u Srbiju, evo i kada: Padaće obilna kiša, ove predele zabeleće i sneg

Telegraf pre 1 sat