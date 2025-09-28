Hitno da se objasne ukupni troškovi sanacije kolovoza posle vojne parade

Stranka Srbija centar (Srce) zatražila je danas od Ministarstvo odbrane i Vlada Srbije da hitno objasne koliki su ukupni troškovi sanacije kolovoza oštećenih na paradi 20. septembra, iz kojih budžetskih linija se finansiraju i koje stavke vojnog budžeta će zbog toga biti uskraćene.

Srbija centar je u saopštenju ukazao da građani imaju pravo da znaju šta je žrtvovano zarad političkog marketinga SNS i koliko ih ta propaganda košta, dodavši da sanacija Bulevara Nikole Tesle i okolnih ulica nije bila planirana u budžetu Vojske, a da je predsednik države Aleksandar Vučić rekao da će troškove pokriti Vojska. Srce pita od kojih para će to biti plaćeno i da li se sredstva za obuku vojnika, nabavku opreme ili poboljšanje uslova rada u Vojsci Srbije