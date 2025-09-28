Mi smo u građanskom ratu, samo nas još niko nije obavestio

Kada pitate ljude u Evropi gde je počeo Veliki rat, odgovoriće – u Sarajevu. Međutim, ubistvo princa Franca Ferdinanda je bilo 28. juna 1914. po novom kalendaru, a rat je počeo 28. jula napadom na Beograd gde su pale prve žrtve

Čim se Boško Savković pojavi u javnosti, neka oluja počinje se budi. Ovog puta je reč o njegovom dokumentarno-igranom filmu Sedam dana koji su promenili vek koji donosi nove činjenice o uzrocima i posledicama Prvog svetskog rata čija je svetska premijera bila 16. septembra u Briselu. Ova sprsko-austrijska koprodukcija, snimljena na engleskom jeziku, iznosi činjenice da je Prvi svetski rat počeo i završio se u Beogradu. “To je ono što je najintrigantnije, jer 99