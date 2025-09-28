Pravni osnov za obračun sa građanima

Radar pre 52 minuta  |  Luka Petrušić
Pravni osnov za obračun sa građanima

I represivan predlog Zakona o policiji i prethodni nacrt izmena Krivičnog zakonika povučeni su usled kritika stručne javnosti. Novi nacrt, očigledno skrojen za suzbijanje protesta, pojavljuje se u trenutku nezapamćenog društvenog bunta. Pitanje je da li otpor može ponovo dati rezultate spram tolike potrebe vlasti da ga uguši

Kada je prošle godine odvojeno tek mesec dana za javnu raspravu o izmenama Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, koje su obilovale spornim rešenjima (čak i da se ukine krivično delo iznuđivanje iskaza od strane službenog lica), vlast je žurbu pravdala uslovljavanjem od strane EU, inače čuvene po tome da nekome brani da sprovodi demokratske procedure. Ipak, EU je navodno „popustila“, SSP je Skupštini podnela predlog izmena koji podrazumeva samo
