Drčelić: Zvezdin budžet iznosi 20 miliona evra

Predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić izjavio je da će budžet kluba za sezonu koja uskoro počinje iznositi 20 miliona evra.

Dva dana nakon što je predsednik Partizana Ostoja Mijailović saopštio da je budžet Partizana 27 miliona evra, Drčelić je izneo podatke o novcu kojim raspolažu crveno-beli. "Budžet kluba je isti kao i prošle sezone, oko 20 miliona evra, imamo sreću što država nikad nije više ulagala u sport, nego prethodnih deset godina", izjavio je Drčelić u intervjuu za klupski sajt. Dodao je da se u klubu nadaju još uspešnijoj sezoni od prethodne. "Mada prošla sezona ne deluje