„Zvezda nije mogla da plati srpske igrače“

Predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić otkrio je zašto u redovima crveno-belih nema više srpskih košarkaša.

„Srpski igrači su imali poziv – nismo mogli da ih platimo. Doveli smo one za koje verujemo da će biti nosioci igre u budućnosti, a to su Miljenović, Radošić, Plavšić i juniori poput Lazara Stojkovića i Nedeljkovića“, istakao je prvi čovek tima sa Kalemegdana. Prelazni rok bio je poprilično turbulentan, a Drčelić tvrdi da je klub povukao sjajne poteze. „Lično sam prezadovoljan. Još važnije – treneri i stručni štab su zadovoljni. Sve igrače koje su želeli,