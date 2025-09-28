Gasperini preporodio Romu, "vučica" rutinski protiv Verone

RTS pre 2 sata
Fudbaleri Rome pobedili su Veronu na domaćem terenu rezultatom 2:0 u petom kolu Serije A. Sasuolo je nešto ranije sa 2:1 nadigrao Udineze.

Roma je zaveležila četvrtu pobedu u sezoni i uspela da potvrdi prošlonedeljni trijumf u gradskom derbiju. "Vučica" se sada izjednačila sa Napolijem na čelu tabele, uz utakmicu više. Prednost Romi doneo je Artem Dovbik u sedmom minutu posle dodavanja Zekija Čelika. Konačan rezultat postavio je Matijas Sule u 79. minutu meča. Rimski klub je nastavio sa dobrim partijama koje su pre svega posledica dolaska Đanpjera Gasperinija na klupu. U sledećem kolu će Roma
