Taliska je uporan dečko: Bledi Fener prekinuo crnu seriju

Fudbaleri Fenerbahčea savladali su Antalijaspor 2:0 (0:0) u sedmom kolu turske Super lige i tako prekinuli seriju od tri meča bez trijumfa.

Mučili su se žuto-plavi protiv žilavih gostiju, ali su u poslednjih pola sata igre uspeli da slome otpor tima iz poznatog letovališta. Prvo je Taliska u 65. minutu pogodio sa bele tačke posle dva uzastopna ovosezonska promašaja, da bi Sebastijan Šimanski u drugom minutu sudijske nadoknade postavio konačan rezultat i zapečatio pobedu. Izabranici Domenika Tedeska sada zauzimaju drugu poziciju na tabeli sa 15 bodova, što je šest manje od perfektnog lidera