(VIDEO) Andrej Ilić tragičar, nije iskoristio penal za Union

Poslednji meč petog kola Bundeslige između Uniona i Hamburgera SV završen je u Berlinu bez golova, a glavni krivac je novopečeni srpski reprezentativac Andrej Ilić.

Imao je 25-godišnji Beograđanin dobru priliku da još u desetom minutu dovede domaći tim u vođstvo. Dosuđen je penal za Union, ali je golman Hamburgera SV, Portugalac Danijel Fernandeš, „pročitao“ Ilića i odbranio njegov udarac sa bele tačke. To je sport. Ovog puta je Andrej bio tagičar u svojoj ekipi, kao što je nedavno u meču sa Ajntrahtom u Frankfurtu bio junak. Tada je srpski napadač upisao čak četiri asistencije, a njegov tim iznenadio favorita na Vald stadionu