Ilić tragičar - "nula" Union Berlina i Hamburgera

Sportske.net pre 39 minuta  |  Sportske.net
Fudbaleri Union Berlina i Hamburgera odigrali su nerešeno 0:0 u okviru petog kola nemačke Bundeslige.

Posle ovog meča, Union je 11. sa sedam bodova, a HSV 13. sa pet. Berlin je imao priliku da postigne rani gol posle dosuđenog penala u devetom minutu meča. Ipak, Andrej Ilić je slabo šutirao uz levu stativu i golman je odbranio udarac. Hamburger je veći deo prvog poluvremena drćao loptu u nogama, poslao četiri udarca u okvir gola, ali nije bilo uspeha. U nastavku je situacija bila slična, ali HSV ponovo nije koristio svoje prilike. Vijeira je morao da napusti teren
