Najnoviji Rezultati izbora u Moldaviji: Opozicione partije vode ispred vladajuće stranke, prebrojano 80 posto glasova

PREMA podacima Centralne izborne komisije (CIK) nakon obrade 80% zapisnika, opozicione partije u Moldaviji, uključujući Patriotski blok, ostvaruju prednost nad vladajućom Partijom akcije i solidarnosti (PDS) predsednice Maje Sandu.

Foto: Profimedia Rezultati po blokovima i partijama Ukupno, opozicione stranke trenutno imaju 49,05% podrške, dok je PDS na 44,55%. Izlaznost je premašila 52%. Prema izveštaju nevladine organizacije Promo-Lex, tokom izbora je zabeleženo 624 incidenta. Poslanik Vrhovnog saveta Pridnjestrovlja Andrej Safonov izjavio je da su vlasti organizovale provokacije na biračkim mestima sa ciljem da spreče glasanje onih koji nisu naklonjeni režimu predsednice Maje Sandu. (RIA